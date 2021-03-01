Москва, , 17:01 — REGNUM Концерн «Уралвагонзавод», входящий в госкорпорацию «Ростех», передал Министерству обороны России партию основных боевых танков Т-90М «Прорыв», сообщает 1 марта пресс-служба предприятия.

Количество боевых машин в партии не уточняется.

Напомним, Т-90М «Прорыв» — это последняя модификация российского основного боевого танка Т-90.

Поставки этих танков в Вооруженные силы России начались в апреле 2020 года. Тогда первые Т-90М получила гвардейская Таманская дивизия, дислоцированная в Подмосковье.

Как сообщало ИА REGNUM, главным внешним отличием Т-90М является новый боевой башенный модуль с удлиненной кормовой частью. Кроме того, эти машины оснащаются высокоавтоматизированной цифровой системой управления огнем и дистанционно управляемой пулеметной установкой.

Танк уже поставляется на экспорт в версии Т-90МС.

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