Новосибирск, , 16:57 — REGNUM Снегопад, который начался в Новосибирске сегодня утром, 1 марта, заставил изрядно понервничать и автовладельцев и пешеходов. Новосибирцы не скупятся на комментарии в социальных сетях по поводу дорожной обстановки и состояния тротуаров.

«Помогите! Между домами 7 и 13 на улице Блюхера ни разу не чистили дорогу во дворы, также, как и сами дворы. Звонил в ЖЭУ-26, и в 051, везде говорят, что сделают, заявку принимают, но воз и ныне там. Ничего не меняется, колея 16 сантиметров, пешеходный проход почти под углом в 45 градусов. Каждое утро и вечер кто-нибудь падает или застревает», — пишет сегодня, 1 марта, подписчик паблика «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

"Не надо это публиковать, только хуже станет. Мой двор недели три назад попал в новости, как один из самых нечищеных. Приехали, почистили, стало намного хуже. Завалили парковки, детские площадки», — ответил ему другой подписчик.

«Так полгорода не чистили ни разу», — добавляет участник обсуждения.

«Вопрос выставлен на повестку дня в мэрии. К июлю месяцу коммунальщики справятся с поставленной задачей», — иронизирует Рашит В.

В то же время, сегодня, 1 марта, мэрия Новосибирска отчиталась, что с начала зимнего сезона дорожно-эксплуатационные учреждения города вывезли с магистралей и улиц 1 258 059 куб. метров снега.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске объявлено штормовое предупреждение из-за снегопада.