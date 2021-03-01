Брюссель, , 15:48 — REGNUM Евросоюз планирует продлить на год индивидуальные санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из стран в Совете ЕС.

«Санкции против Януковича и его окружения будут продлены на год к 5 марта. Из списка, как ожидается, будут исключены два лица — Сергей Арбузов и Дмитрий Табачник», — сказал собеседник агентства.

Таким образом в черном списке останутся восемь человек, включая Януковича и его сына.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта Евросовет продлил на один год санкции в отношении беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и девяти человек из его окружения. Тогда из списка исключили двух человек — бывшего премьер-министра Николая Азарова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого.