Москва, , 15:39 — REGNUM Министерство здравоохранения Кипра с 1 марта 2021 года сняло запрет на въезд туристов из стран ЕС и Европейской экономической зоны. Эти страны вошли так называемую «зелёную» зону, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Третьи страны (Великобритания, Россия, Украина, Израиль, Ливан, ОАЭ, Иордания, Саудовская Аравия, Египет, Белоруссия) пока проходят эпидемиологическую оценку Минздрава Кипра.

Россию отнесли к «серой» категории стран. Это означает, что выдача туристических виз гражданам РФ с 1 марта не возобновят. Предположительно границы Кипра могут открыться для российских туристов с 1 апреля.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Кипра планировали возобновить выдачу туристических виз гражданам России с 1 марта 2021 года.

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