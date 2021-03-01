Санкт-Петербург, 1 марта, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Петербургские власти раскрыли подробности запущенной в городе масштабной транспортной реформы, реализацию которой в 2020 году отложили из-за пандемии коронавируса.

Дарья Драй ИА REGNUM Автобус на улице Петербурга

Глава комитета по транспорту Кирилл Поляков подтвердил, что новая транспортная модель предусматривает обслуживание всех маршрутов общественного транспорта только по социальной схеме, с упразднением маршруток по коммерческому тарифу.

«На всех автобусах будет работать весь набор льгот, которые сегодня действуют в нашем городе. Также этот набор льгот будет распространяться на межрегиональные и пригородные маршруты, которые идут до ближайших посёлков и городов, расположенных на территории Ленобласти. Таким образом, полностью обновлённый подвижной состав со всем перечнем задач, работающий по расписанию, обеспечивающий в полном объёме безопасность на транспорте, будет доступен жителям нашего города. Будет только лучше», — пообещал Поляков в эфире телеканала «78».

Он добавил, что останется ряд коммерческих маршрутов в направлении Ленобласти, но они будут работать по заказу соседнего региона.

При этом автобусы по петербургским улицам будут курсировать большой, средней и малой вместимости, для каждой территории и каждого пассажиропотока будет индивидуальный подвижной состав. Появится и транспорт новой вместимости под названием «Газель-сити» на 17 человек с широкими дверями, аппарелями, чтобы туда мог попасть человек на инвалидном кресле. Нынешние маршрутки не устраивают городские власти ни по безопасности, ни по удобству.

«На коммерческих маршрутах мы видим те трагедии, что недавно произошли, когда опрокинулся автобус, погибла женщина, пострадали молодые люди. Это гонка за рублём со стороны перевозчиков. Новая модель предполагает брутто-контракты, когда перевозчик получает деньги, только если он соблюдает расписание, чётко останавливается в местах, отведённых для остановки транспортных средств, и выполняет транспортную работу по маршруту согласно утверждённым временным интервалам. Мы полностью уходим от старого подвижного состава», — отметил Кирилл Поляков.

По словам главы комтранса, в прошлом году были обследованы все территории в посёлке Шушары, а в этом году проводилось совещание по дорогам на намыве Васильевского острова: есть проблемы и с несоблюдением обязательств со стороны девелоперов.

«К сожалению, иногда инфраструктура, которая необходима нам для создания маршрутов общественного транспорта, появляется позже, чем люди заселяются в квартиры. Мы совместно с комитетом по строительству и КРТИ ведём работу, чтобы в кратчайшие сроки организовать возможность на маршрутном транспорте заехать на эти территории», — заявил Поляков.

Напомним, в Петербурге реформа была запланирована уже на лето 2020 года. Теперь ее дедлайн по федеральному закону сместили на июль 2022-го. По прежним расчетам комитета по транспорту, с 2020 по 2026 год на реформу в Петербурге должны были бы выделить 177 млрд рублей.