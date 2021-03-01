Чебоксары, 1 марта, 2021, 15:20 — ИА Регнум. В Чувашии после солнечной погоды и потепления ожидается новая волна снегопадов и похолодания. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

ИА REGNUM Две машины в снежном плену

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По его словам, в ближайшие сутки через республику будут проходить несколько фронтов североатлантического циклона, которые в ночь с 1 на 2 марта принесут снегопады. Из-за порывов ветра, которые будут достигать 16 метров в секунду, поднимется метель. В Чебоксарах прогнозируется слабая оттепель, осадки будут кратковременными.

Снежная погода сохранится 3 и 4 марта, температура воздуха составит 0…-5 градусов мороза. По предварительным данным, за трое суток может выпасть от 6 до 11 мм осадков, что составляет до 30% месячной нормы.

5 марта в Чувашию вернётся арктическая воздушная масса, которая принесёт с собой резкое похолодание — до −10…−15 градусов мороза. Холодная погода может продержаться всю первую декаду, опускаясь по ночам до −20…−25 градусов.