Пхочхон, Южная Корея, , 15:10 — REGNUM На одной из птицеферм в южнокорейском городе Пхочхон провинции Кёнгидо обнаружен высокопатогенный штамм птичьего гриппа H5N8. Об этом сообщает YTN со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйств страны.

По состоянию на 28 февраля, на территории страны выявлено 103 очага высокопатогенного штамма птичьего гриппа среди домашней птицы. Уничтожено более 28,8 млн голов пернатых.

Как сообщало ИА REGNUM, в период с 19 по 25 февраля в Южной Корее выявили десять случаев заражения птичьим гриппом среди диких птиц. В общей сложности на территории страны выявлено 207 очагов птичьего гриппа среди диких птиц.

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