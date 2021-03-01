Москва, , 14:23 — REGNUM Факельное шествие в центре Еревана (Армения), организованное радикальным движением «Сасна црер», вызвало бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 1 марта в социальной сети Facebook.

«Эти воевать не будут и кровь проливать, только ходить», — считает Ирина Л.

Многие пользователи пришли к выводу, что факельное шествие, после того, как Нагорный Карабах оказался потерян, является странным действием.

«А когда военные действия начались вот эти, с факелами, где были? По домам сидели и требовали, чтобы наших ребят к ним послали?», — задаётся вопросом Татьяна В.

Некоторые комментаторы сравнили подобное мероприятие с тем, как это происходило в 30-е года в Германии. Они уверены, что это недобрый знак, не сулящий Армении ничего хорошего.

«Факельное шествие как в Германии 30-х! Это же надо было подготовить все эти шесты, банки с горючим!», — написала Роза Р.

Нашлись и те, кто указал на участие иностранных государств во внутренней политике Армении. Они уверены, что кому-то очень хочется создать хаос на территории республики.

«Мутит кто-то там здорово. Отвлекают от проблем насущных. А проблем-то полным-полно», — поделилась своим мнением Viktoriya T.

Напомним, 28 февраля РИА Новости опубликовало материал о том, что радикальное движение «Сасна црер» провело факельное шествие в центре Еревана.