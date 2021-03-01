Азовский район, Ростовская область, , 11:35 — REGNUM В Ростовской области будет расширен перечень территорий, которые будут включены в программу «Земский доктор». Соответствующее решение принял донской губернатор в ходе рабочей поездки в Азовский район.

«Мы расширим список территорий-участников соответствующей региональной программы, чтобы выплаты могли получать не только те, кто уезжает работать далеко от областного центра. Поддержку будут получать и те медики, которые приедут на работу в Азовский или, например, в Мясниковский и Аксайский районы», — пояснил Василий Голубев.

Также будет проработан вопрос обеспечения жильём медиков, приехавших работать в сельские территории.

Стоит отметить, что ранее о невыплате ряду фельдшеров, прибывших на работу в село Самарское Азовского района, главе региона сообщили журналисты.

«Слов у меня нет. Я должен увидеть причину невыплаты. Мне самому непонятно, я не в теме по шести медикам. При этом тема социальных выплат медикам социальных надбавок находится на еженедельном контроле», — отметил в ходе пресс-конференции губернатор.