Симферополь, 1 марта, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксёнов поручил подготовить предложения по решению проблемы водоснабжения региона на период курортного сезона. Об этом говорилось 1 марта на заседании регионального штаба по вопросам водоснабжения.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Керчь, Крым

«К прохождению курортного сезона потребление воды увеличится. И Алушта, и Ялта — зоны риска должны быть оценены. До конца недели будет заслушивание по подготовке к курортному сезону, в том числе и предложения, как нам с учетом всех нюансов подготовиться, с тем, чтобы у нас нигде срыва курортного сезона не было», — сказал Аксёнов.

Серьезный дефицит пресной воды Республика Крым испытывает с лета 2020 года — в связи с сильной засухой. В регионе уже несколько месяцев вода в дома жителей подается по графикам.