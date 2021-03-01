Куйбышевский район, , 10:10 — REGNUM В Ростовской области задержанную за взятку главу Куйбышевского района Наталью Мирющенко отправили под домашний арест. Информации о том, кто будет временно исполнять обязанности руководителя администрации во время её отсутствия, на официальном сайте муниципального образования нет.

Напомним, что в отношении Мирющенко возбуждено дело о получении крупной взятки, которую она получала частями в период с 2019 года по 2021 год. Речь идёт о 2,7 млн рублей.

Деньги глава района получала от компании, победившей на торгах, «за совершение действий, связанных с исполнением муниципального контракта».

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