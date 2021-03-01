Тбилиси, , 10:07 — REGNUM В Тбилиси 1 марта прошла встреча председателя Европейского совета Шарля Мишеля с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Об этом сообщает пресс-служба грузинского президента.

После встречи Мишель и Зурабишвили сделали официальные заявления на брифинге.

«Грузии как никогда нужны внутренняя стабильность, примирение, диалог, — сказала президент Грузии. — Это наш единственный способ получить все дивиденды, поступающие от Евросоюза. Для Европейского союза важно, чтобы Грузия продолжала свой европейский путь, демократический путь».

Мишель, прибывший в Грузию 28 февраля с официальным визитом, в свою очередь пожелал, чтобы стороны политического конфликта в этой стране перешли от конфронтации к переговорам.

«Мой визит проходит на фоне обострения политического кризиса. Это, конечно, беспокоит Европейский союза и меня лично. Евросоюз призывает все стороны интенсивно работать над нормализацией ситуации, — сказал глава Евросовета. — Я призываю к диалогу между политическими партиями, оппозицией и правительством».

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы», и объявили бойкот парламенту. Когда 23 февраля был арестован обвиняемый в организации беспорядков в Тбилиси председатель ЕНД Ника Мелия, ситуация усугубилась. Лидеры оппозиционных партий с 26 февраля объявили бессрочную акцию протеста.

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