Джакарта, , 09:55 — REGNUM Правительство Индонезии открывает двери для новых инвесторов, как местных, так и иностранных, в сфере спиртных напитков в четырех провинциях, а именно на Бали, в Восточном Нуса-Тенггара, Северном Сулавеси и Папуа, сообщает Detik.

Исследователь из центра экономических реформ Индонезии Юсуф Ренди заявил, что это решение не сильно повлияет на экономику страны.

«Я не обнаружил эффекта от инвестиций в сферу алкогольных напитков. Эта область экономически ориентирована не на производство алкогольных напитков, а на другие сектора», — отметил эксперт.

Эксперт привел в пример Папуа, самую восточную провинцию Индонезии, которая больше ориентирована на горнодобывающую промышленность. Между тем, экономика Бали больше поддерживается туризмом.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Азербайджана через индонезийское отделение Красного Креста оказало помощь жертвам землетрясения в Западном Сулавеси.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия получила $50 тысяч от правительства Азербайджана