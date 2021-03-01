Барнаул, , 09:51 — REGNUM Барнаул из-за бурана еле справляется с расчисткой дорог, многие дворы оказались заметёнными и некоторые спешащие на работу автомобилисты предпочли поездки на такси. Тут-то и выяснилось, что большой спрос повлиял на повышение тарифа. Об этом горожане сегодня, 1 марта, пишут в социальных сетях.

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"Из центра в Индустриальный район обычно в час пик можно доехать за 350 руб., но сегодня многим пришлось ехать за 600 и более рублей», — пишут в группе «Барнаул22».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае сегодня, 1 марта, действует штормовое предупреждение, отменены более 50 автобусных рейсов, перекрыта часть дорог регионального значения.

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