Рим, , 08:18 — REGNUM «Милан» одержал победу над «Ромой» в матче 24-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 2:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На 43-й минуте полузащитник «Милана» Франк Кессье реализовал пенальти. На 50-й минуте хавбек «Ромы» Жордан Верету восстановил равновесие в счёте.

Победу «россонери» принёс гол нападающего Анте Ребича на 58-й минуте.

На сегодняшний день «Милан» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, в активе команды 52 очка. «Рома» идёт на пятом месте с 44 очками.

Читайте также: «Наполи» в меньшинстве обыграл «Беневенто»