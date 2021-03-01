Хабаровск, , 08:14 — REGNUM Центральный районный суд Хабаровска отправил под арест депутата Сахалинской областной думы Дмитрия Пашова, сообщили в суде.

«Центральным районным судом 28 февраля (Пашову) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — по 26 апреля», — говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, Пашова, который также является председателем правления Ассоциации рыбопромышленников Сахалинской области и владельцем рыбодобывающей компании «Монерон», обвиняют в занижении стоимости экспортируемых морепродуктов и уклонении от уплаты таможенных платежей.

Кроме того, следователи устанавливают связь Пашова с так называемым «крабовым королём» Олегом Каном, находящимся в розыске в связи в подозрением в организации убийства приморского предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года депутат областной думы Сахалина, председатель правления Ассоциации рыбопромышленников Сахалина Дмитрий Пашов назвал заочный арест крупнейшего в регионе рыбопромышленника Олега Кана «вторым этапом передела на рынке ВБР».

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