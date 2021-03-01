Москва, , 08:09 — REGNUM Торги на Мосбирже 26 февраля открылись ослаблением по иностранным валютам. Рубль удержал позиции в плюсе до закрытия вечерней сессии, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Большую часть потерь рубль он отыграл против евро и фунт за счет их ослабления к доллару США на международном валютном рынке.

Закрылись торги по рублевым парам снижением. Пара доллар/рубль закрылась снижением на 0,16%, до 74,63 руб., евро/рубль — на 0,97%, до 90,07 руб., фунт/рубль — 0,73%, до 104,09 руб.

В последний день торговой недели и месяца единая валюта и британец не смогли оправиться от роста доходности американских госбумаг. Именно ее рост до 1,56% годовых стал основной причиной падения американских фондовых индексов, снижения цен на нефть и ослабления рубля до 74,85 руб.

Глава ФРС США Джером Пауэлл на минувшей неделе ясно дал понять, что ЦБ будет придерживаться сверхмягкой денежно-кредитной политики еще довольно долгое время. Похоже, что инвесторы не верят ФРС. Они считают, что регулятор недооценивает рост инфляции и придётся раньше повышать ставки.

Доходность гособлигаций США снизилась до 1,38% годовых. Рубль воспользовался моментом, но неизвестно сможет он отыграть все потери у доллара. В пользу рубля выступили платежи в рамках налогового периода за февраль.

В понедельник, 1 марта, на торгах в Азии нефть подорожала на 1,89%, до $65,55. Рост котировок могла вызвать геополитическая напряженность вокруг Ирана. Иран отверг идею Европейского союза (ЕС) о повторных переговорах по ядерной сделке.

На фоне дорожающей нефти за один доллар на Форекс дают 74,25 руб. Если европейские участники 1 марта поддержат ралли по нефти, то по паре доллар/рубль ожидается тест уровня 74 руб., евро/рубль — 89,65 руб.

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