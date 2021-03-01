Ижевск, , 08:08 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 1 марта выявили 75 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 80 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 28 371 случая, сообщает региональный оперативный штаб.

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В числе новых носителей коронавируса — шестеро детей в возрасте до 14 лет и 15 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны 89 человек, всего в республике выздоровел с начала пандемии 25 021 человек. 362 жителя Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие скончались два жителя республики, накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 2988 человек.

Резкое снижение прироста новых носителей коронавируса в республике произошло с 31 января, когда было выявлено 124 новых случая заражения, на 1 февраля — 90 новых носителей SARS-CoV-2. С этого момента ежедневный прирост носителей коронавируса не превышает 100 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 февраля прививку от коронавируса сделали 26 064 жителя Удмуртии. Второй компонент препарата получили 5867 жителей республики, завершив процесс вакцинации полностью.