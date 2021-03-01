Хабаровск, , 08:02 — REGNUM В Хабаровске 6 марта состоится большой праздник — в «Платинум арене» пройдёт традиционное закрытие хоккейного сезона, в котором примут участие игроки ХК «Амур», ветераны хоккея, а также звёзды российского кино и театра из команды «КомАр», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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В составе команды звёзд на лёд выйдут актёры театра и кино: Александр Носик, Вячеслав Разбегаев, Денис Матросов, Сергей Комаров, Андрей Батурин, юморист Александр Морозов и многие другие.

Для зрителей организуют шоу-программу, конкурсы, фотозоны, розыгрыши призов и автограф-сессию с хоккеистами.

Вход по пригласительным билетам, которые можно бесплатно получить в кассах «Платинум арены» перед матчем.

Как сообщало ИА REGNUM, в Советско-Гаванском районе Хабаровского края 6 марта пройдёт 16-й раз международный фестиваль-конкурс «Серебряная корюшка».