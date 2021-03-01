Чита, , 07:48 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 1 марта февраля 2021 года, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 38 828 человека, причём 305 из них вновь обнаружили за прошедшие выходные (27−28 февраля 2021 года).

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Из них 37 021 пациент (+293 за выходные) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 726 человек (+9 пациентов за выходные).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 77 (за выходные данные не изменились) находятся в тяжелом состоянии, 29 (+8 за выходные) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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