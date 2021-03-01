Москва, , 07:44 — REGNUM Сегодня, 1 марта, в России вступил в силу закон о наказании иностранных агентов, которые не исполняют требования работы в стране, сообщает ИА REGNUM.

Вводятся штрафы для тех иноагентов, кто утаивает факт получения средств из-за рубежа, скрывает принадлежность к иноагентам, не предоставляет отчетность о том, как и на какие цели расходуются эти деньги, не маркирует свою продукцию упоминанием о ее принадлежности иностранному агенту. Наказываются и нарушения при распространении материалов иноагентов.

Максимальный штраф для иноагентов-физлиц составит до 50 тыс. рублей.

Производство НКО-иноагентом материалов без метки о его статусе будет караться штрафом от 100 тыс. до 300 тыс. рублей для должностных лиц и от 300 тыс. до 500 тыс. для юридических лиц.

Штрафы для юрлиц за деятельность НКО-иноагента без регистрации увеличивается до 5 млн рублей.

Закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в конце декабря 2020 года.

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