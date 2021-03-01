Ульяновск, , 07:22 — REGNUM В Ульяновской области в условиях пандемии коронавируса ввели ряд послаблений в части организации массовых мероприятий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

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Режим действия повышенной готовности в регионе продлили до 31 марта, но при этом сняли ряд ограничений. Власти разрешили проводить массовые мероприятия в зданиях и сооружениях, но число участников не должно превышать 50 человек.

Также сняты ограничения по числу гостей при регистрации браков в органах ЗАГС (ранее разрешали приглашать не более десяти человек), а на предприятиях общественного питания теперь можно размещать за столом до восьми человек (ранее не более четырёх).

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Напомним, с 25 января в Ульяновской области время работы предприятий общественного питания продлили на один час — до 23:00, а число зрителей и спортивных, концертных и других зрелищных мероприятий увеличили с 30% до 50%.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области официально подтверждено 47 786 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 98.

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