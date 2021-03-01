Ульяновск, , 06:40 — REGNUM В Ульяновской области предварительно подтверждено ещё 98 случаев заражения коронавирусом. Это следует об данных управления Роспотребнадзора, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации ведомства, с начала пандемии в Ульяновской области проведено 702 628 лабораторных исследований на SARS-CoV-2, тесты сдали 669 986 человек.

В настоящее время в регионе под наблюдением находятся 9999 человек.

По оперативной информации, за последние сутки в Ульяновской области выявлено 98 носителей коронавируса. Также есть новые летальные исходы.

Ранее в министерстве здравоохранения отмечали, что в 2020 году в отрасль здравоохранения региона трудоустроено более 800 специалистов, в том числе 398 врачей и 459 выпускников медколледжей. По данным властей, дефицит врачей сократился на 13%, среднего медицинского персонала — на 7%.