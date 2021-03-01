Пекин, , 04:26 — REGNUM Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва (высшего законодательного органа Китая) завершил 26 сессию в Пекине, сообщает 28 февраля агентство Синьхуа.

На закрывающем заседании законодатели проголосовали в поддержку решения снять Е Цзиньпина с поста министра водных ресурсов и назначить на его место Ли Гоина. Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ об обнародовании этого решения.

Председатель Постоянного комитета ВСНП Ли Чжаньшу выступил в качестве председателя заседания. Законодатели одобрили, по существу, рабочий доклад Постоянного комитета ВСНП и доверили Ли Чжаньшу выступить с ним во время четвертой сессии ВСНП 13-го созыва от имени Постоянного комитета ВСНП.

Законодатели проголосовали за назначение новых вице-председателей трех специальных комитетов ВСНП и за назначение двух новых заместителей директоров Национальной надзорной комиссии.

Заседание также одобрило черновой вариант повестки ежегодной сессии ВСНП, которая начнется 5 марта текущего года, а также перечень членов президиума сессии и его генерального секретаря.

Выступая на заключительном заседании после голосования, Ли Чжаньшу подчеркнул важность ежегодной сессии ВСНП и призвал приложить все усилия для эффективной подготовки к сессии, чтобы обеспечить успешное проведение мероприятия.

Ли также председательствовал на заседании Совета председателей Постоянного комитета ВСНП перед заключительным заседанием и председательствовал на лекции для законодателей после заседания.