Москва, , 23:34 — REGNUM Решение президента Армении Армена Саркисяна не утверждать отставку начальника генштаба ВС Оника Гаспаряна, ухода которого требует премьер-министр страны Никол Пашинян, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 28 февраля в социальной сети Facebook.

Армен Саркисян и Оник Гаспарян Facebook.com/Armpresident

«Желаю мирного решения проблем в Армении!», — написал Игорь К.

Многие пользователи поддержали решение президента Армении. Они уверены, что военные не должны стать жертвами политических разборок.

«Молодец. Военные это реальная политическая сила и им досталось испытаний и крови недавно», — считает Ирина Л.

Некоторые комментаторы уверены, что, в отличие от Пашиняна, Саркисян думает о судьбе народа Армении и не собирается принимать опасные решения в ущерб интересам населения.

«Ну, правильно. Человек головой думает, а не как другие — другим местом», — поделился своим мнением Grigor G.

Нашлись и те, кто указал, что отказ президента подписывать указ премьер-министра уничтожает «политический вес» Пашиняна.

«Это резко ухудшает политические позиции Пашиняна, одновременно усиливая его противников, полных жажды мести», — пишет Элина К.

Напомним, 27 февраля президент Армении Армен Саркисян не утвердил отставку начальника генштаба ВС Оника Гаспаряна, ухода которого требует премьер-министр страны Никол Пашинян.