Оберстдорф, , 18:14 — REGNUM Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал третье место в командном спринте на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Когда есть 100%-ная возможность обыграть сборную Норвегии, сильнейшую в спринте команду, и когда это не получается, то это сильное расстройство для меня. Сегодня был шанс», — оценил свое выступление российский лыжник.

Как сообщало ИА REGNUM, лыжники Александр Большунов и Глеб Ретивых выиграли бронзу в командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе. Первое место заняли норвежские лыжники Эрик Вальнес и Йоханнес Клебо (15 минут 1,74 секунды), второе место заняли лыжники из Финляндии Ристоматти Хакола и Йони Маки (+1,68 секунды)