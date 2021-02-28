Нейпьидо, , 17:56 — REGNUM В Мьянме в результате разгона протестующих, выступающих против захвата власти военными, погибли не менее 17 человек. Об этом 28 февраля сообщает портал Mizzima.

Отмечается, что в Янгоне и Тавое погибли по четыре протестующих, в городе Пегу — трое, в Мандалае и Пакхоуку — по два человека, ещё по одному — в Мьейе и Моламьяйне.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые акции протеста начались в Мьянме после захвата власти военными, который произошёл 1 февраля. В стране на год введён режим чрезвычайной ситуации.

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