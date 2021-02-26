Нью-Йорк, США, , 19:29 — REGNUM Визит спецпосланника ООН Кристин Шранер Бургенер в Мьянму пока не состоится, сообщила она 26 февраля журналистам.

Это связано, отмечает дипломат, с решением военных, захвативших власть в Мьянме: они попросили Бургенер пока не приезжать.

Высказав предположения о том, что военные Мьянмы не хотят, чтобы им мешали проводить дальнейшие репрессии, дипломат назвала их политику «бесчеловечной».

Бургенер добавила, что международному сообществу, возможно, следует вмешаться в происходящее в Мьянме, где новые власти могут далеко зайти в своих действиях.

Читайте также: Ситуация в Мьянме требует взвешенного ответа — заместитель Небензи

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский 24 февраля заявил, что не нужно торопиться с введением санкций со стороны СБ ООН в отношении Мьянмы.

Читайте ранее в этом сюжете: Генсек ООН осудил стрельбу по демонстрантам в Мьянме