Салехард, 28 февраля, 2021, 15:45 — ИА Регнум. На Ямале продлён до 31 марта 2021 года режим повышенной готовности по коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Александр Куликов ИА REGNUM Пожилая женщина в маске и перчатках

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А именно, продлена самоизоляция ямальцев старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями. Исключение составляют люди, имеющие справку о наличии антител.

При этом отменено требование предоставлять справку об отсутствии COVID-19 приезжающим в Новый Уренгой. Но данная справка необходима для посетителей молодежных или туристических мероприятий.

Кроме того, сохраняются требования о соблюдении масочного режима и социальной дистанции.