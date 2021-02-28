Москва, , 15:37 — REGNUM В московском футбольном клубе «Спартак» рады тому, что нидерландский нападающий Квинси Промес вернулся в состав «красно-белых». Об этом 28 февраля заявил владелец московской команды Леонид Федун.

«Очень рады, что вернулся Промес. Увидим сегодня, что он покажет», — приводит его слова «Спорт-Экспресс».

Как сообщало, ранее стало известно, что Квинси Промес попал в стартовый состав на матч «Спартака» с казанской командой «Рубин» в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Напомним, матч 20-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Рубином» начался в 14:00 мск на поле московского стадиона «Открытие Арена».