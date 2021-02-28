Нью-Дели, , 13:45 — REGNUM Индийская ракета-носитель PSLV-C51 успешно стартовала с Космического центра им. Сатиша Дхвавана 28 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Индийской организации космических исследований (ISRO).

Запуск стал первой коммерческой миссией индийской госкомпании NewSpace India Limited. Основная полезная нагрузка — спутник дистанционного зондирования Земли Amazonia-1 — будет использоваться для мониторинга лесов в районе реки Амазонка, а также сельскохозяйственными организациями Бразилии.

В ходе этого запуска на околоземную орбиту были выведены ещё 18 небольших спутников в качестве дополнительной полезной нагрузки. 13 из этих космических аппаратов будут использоваться компаниями из США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года государственный министр Индии Джитендра Сингх заявил, что в первой половине 2021 года планируется запуск индийской лунной миссии «Чандраян-3».