Токио, , 08:47 — REGNUM Японский автопроизводитель Subaru объявил о создании суббренд Wilderness. Об этом сообщает портал DriveTribe.

Под суббрендом Wilderness будут выпускать автомобили, предназначенные для использования в условиях бездорожья. Эти модели будут отличаться улучшенной подвеской, увеличенным дорожным просветом, защитным пластиковым покрытием и полным приводом в стандартной комплектации.

Первой моделью, которая получит модификацию Wilderness, станет Subaru Outback. Ожидается, что эти автомобили появятся в салонах во второй половине 2021 года.

Также в модификации Wilderness будет выпущен другой кроссовер Subaru — Forester. Выход этой модели ожидается в 2022 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самой продаваемой в России моделью Subaru по итогам 2020 года стал кроссовер Forester.

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