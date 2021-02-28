Прага, 28 февраля, 2021, 08:24 — ИА Регнум. Президент Чехии Милош Земан направил письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой начать поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сам Земан заявил в интервью CNN Prima News.

Minzdrav.gov.ru Вакцина «Спутник V»

По словам Земана, он согласовал с премьер-министром Андреем Бабишем вопрос о поставках российской вакцины от коронавируса. Однако потребуется её сертификация. Также Земан отметил, что, скорее всего, его просьба будет удовлетворена.

«Если я правильно информирован, то эта просьба будет удовлетворена, но, конечно, необходима будет сертификация. Мне вполне хватило бы сертификации (чешского) Государственного института по контролю лекарств (ГИКЛ)», — сказал Земан.

Ранее Земан уже говорил, что Чехия готова пойти по сербскому и венгерскому пути в вопросе вакцинации — то есть закупать российскую вакцину от коронавируса, которая называется «Спутник V». Венгрия и Сербия решили закупать «Спутник V», а также зарегистрировали эту вакцину в своих национальных юрисдикциях.

Ситуация с коронавирусом в Чехии не очень благоприятная. По состоянию на 27 февраля число зараженных коронавирусом составляло 143 379 человек, в госпиталях — 7266. При этом за время пандемии от COVID-19 в Чехии умерли 20 194 человека, из них только в феврале — около четырех тысяч.