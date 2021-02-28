Эр-Рияд, , 02:04 — REGNUM Баллистическую ракету и пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) перехватили в течение двух часов расчёты ПВО Саудовской Аравии. Об этом 27 февраля сообщил телеканал Al Arabiya.

Беспилотники и ракеты были запущены йеменскими хуситами, сторонниками движения «Ансар Аллах». Аравийская коалиция, возглавляемая Эр-Риядом, уточнила, что ракетный удар был направлен по столице Саудовской Аравии. БПЛА должны были поразить объекты гражданской инфраструктуры в Джизане и в населенном пункте Хамис-Мушаит в граничащей с Йеменом провинции Асир.

В заявлении коалиции уточняется, что в соответствии с международным гуманитарным правом были оперативно предприняты все меры по защите мирных жителей и гражданских объектов.

Напомним, противостояние йеменских хуситов и правительственных сил продолжается с 2014 года. В 2015 году произошло вторжение в страну коалиции государств во главе с Саудовской Аравией, что обострило конфликт и привело к крупнейшей в мире на сегодняшней день гуманитарной катастрофе в регионе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что главы МИД Великобритании, Франции, Германии и США намерены решительно продолжать работать над деэскалацией напряжённости и урегулированием гуманитарного кризиса в Йемене.

Читайте ранее в этом сюжете: Главы МИД «евротройки» и США выступили за прекращение войны в Йемене