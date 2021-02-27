Москва, 28 февраля, 2021, 00:22 — ИА Регнум. В интервью одному из YouTube-каналов советский и российский телеведущий Владимир Познер накануне сделал скандальное заявление. По мнению журналиста, князь Владимир во время крещения Руси допустил ошибку — ему необходимо было выбирать католицизм, а не православие. Это решение князя Познер назвал «одной из величайших трагедий для России».

Константин Юон. Купола и ласточки. 1921 Я

Представители Русской православной церкви призвали относиться к словам ведущего как к провокации. В РПЦ считают, что не стоит сомневаться в историческом пути народов, а сама ситуация должна быть рассмотрена соответствующими органами «в уголовно-правовом измерении».

Депутат Государственной думы России, директор Института РУССТРАТ Елена Панина также не согласна с Владимиром Познером:

«Его тезис, что протестантские страны имеют уровень жизни лучше, чем католические, а католические — лучше, чем православные, не соответствует действительности. Католическая Португалия гораздо беднее православного Кипра, а в тех федеральных землях Германии, где исторически превалирует католическая вера (к примеру, Бавария), экономика выше, чем в протестантских (в той же Нижней Саксонии)».

Российский парламентарий напомнила, что телеведущий также допустил фактическую ошибку. Русь князь Владимир крестил уже в 988 году, а разрыв между Римом и Константинополем произошёл только в середине XI века, и «католицизм» еще не существовал как отдельное религиозное направление.

Оценка пройденного исторического пути материальным эквивалентом и вовсе невозможна, уверена Елена Панина. Именно православие, присущее большинству россиян, помогло сохранению традиционных ценностей. Благодаря ему Россия успешно избегает культурной и духовной катастрофы, происходящей сейчас на западе.