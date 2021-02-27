Анкара, , 23:28 — REGNUM Косовское новостное агентство Telegrafi 27 февраля сообщило о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в поздравительном письме к вероятному будущему премьер-министру Косово Альбину Курти потребовал от него воздержаться от открытия посольства Косово в Иерусалиме.

Эрдоган выразил «особое удовлетворение» в связи с позицией партией Курти «Движение за самоопределение» о необходимости пересмотра Вашингтонских соглашений и решения об открытии посольства Косово и Иерусалиме, поскольку данный шаг «причинил бы большой вред Косово».

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Напомним, по инициативе тогда еще действующего президента США Дональда Трампа частью Соглашений о нормализации экономических отношений между Косово и Сербией стали положения о признании независимости Косово Израилем и открытии посольства Косово и Сербии в Иерусалиме, что поставило и Приштину, и Белград в крайне невыгодное положение.

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