Москва, , 23:25 — REGNUM Заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что США предупредили Россию о готовящемся ударе по проиранским группам в Сирии за несколько минут до нападения, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 27 февраля в социальной сети Facebook.

«Как только избрали нового президента, предсказывали, что начнутся бомбардировки. Дональд Трамп не воевал почему-то», — написала Lia V.

Многие пользователи оказались возмущены поступком американских военных. Они уверены, что это никак не вяжется с международным законодательством и интересами народа Сирии.

«Что-то я не поняла, а что теперь США что хочет, то и делает?! А где эти ООН, суды?! Вот так взяли и прихлопнули людей! И за что?!», — задаётся вопросом Katia G.

Некоторые комментаторы призвали руководство России следовать примеру США и вести себя значительно более агрессивно, не взирая на интересы других государств.

«Надо учиться и перенимать передовой опыт», — считает Борис Ф.

Нашлись и те, кто указал, что совершить такой поступок Вашингтону позволили власти России, которые не дают адекватную реакцию на подобные инциденты.

«Вот и уважение пятиминутное такое к нашему государству… При СССР близко бы такого не было», — поделился своим мнением Ренат М.

Напомним, 26 февраля глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что США предупредили Россию о готовящемся ударе по проиранским группам в Сирии за несколько минут до нападения.