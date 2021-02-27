Скопье, , 22:57 — REGNUM В пятницу, 26 февраля, в Скопье состоялись массовые протесты македонских албанцев, поводом для которых стало решение суда по делу, известному под говорящим кодовым названием «Монстры». Протестующие требуют увольнения судей, вынесших приговор о пожизненном заключении обвиняемых, считая имевшиеся доказательства безосновательными. Попытки митингующих прорваться к зданию правительства были остановлены полицейским кордоном.

На следующий день, 27 февраля, в министерстве внутренних дел Северной Македонии сообщили, что в ходе протестов были ранены 11 полицейских. Восемь протестующих были арестованы, против них были возбуждены уголовные дела по статье 385 уголовного кодекса Северной Македонии.

Представители албанской оппозиции сообщили, что полицейские в ходе протестов якобы использовали «автоматы Калашникова с глушителями», в то время как снайперы «отстреливали протестующих».

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев прокомментировал решение суда словами: «время безнаказанной преступности ушло».

Читайте ранее в этом сюжете: В Салониках сожгли машину консульства Северной Македонии