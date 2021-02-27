Москва, , 21:57 — REGNUM Московский футбольный клуб «Локомотив» в матче чемпионата России на своем поле обыграл ЦСКА (Москва). Об этом 27 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Встреча 20 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на стадионе в Черкизове завершилась — 2:0 в пользу хозяев. В составе железнодорожников отличились Виталий Лисакович и Гжегож Крыховяк.

Никола Влашич упустил шанс отыграть мяч на 73 минуте, когда пробил выше ворот «Локомотива» с пенальти. На 74 минуте судья Павел Кукуян удалил со скамейки запасных главного тренера железнодорожников Марко Николича.

«Локомотив» набрал 31 очко и поднялся на VI место в таблице РПЛ, ЦСКА (37 очков) остается на II строчке.

«Локомотив» 8 марта сыграет с тульским «Арсеналом», а ЦСКА 6 марта примет грозненский «Ахмат».