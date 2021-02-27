Бухарест, 27 февраля, 2021, 21:45 — ИА Регнум. Болгария приняла решение не участвовать в учениях Североатлантического альянса Poseidon 21 в Чёрном море, поскольку на двух кораблях ВМС страны были выявлены инфицированные коронавирусом. Об этом сообщает «Радио Румынии».

U.S. Air Force Болгарские солдаты на учениях

«У болгарского партнера возникла проблема, связанная с пандемией COVID-19, и по этой причине он отклонил участие в многонациональных учениях», — сообщил начальник штаба ВМС Румынии Михай Панаит.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 27 февраля, начались международные учения Североатлантического альянса Poseidon 21. В учениях, которые пройдут до 6 марта, примут участие более 700 военных из Болгарии, Греции, Испании, Румынии, США, Турции и Франции. Всего будет задействовано 13 кораблей и девять самолётов.