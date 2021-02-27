Манчестер, Великобритания, , 18:14 — REGNUM Футбольный клуб «Манчестер Сити» одержал победу над «Вест Хэм Юнайтед» в матче 26 тура Английской премьер-лиги (АПЛ).Встреча в Манчестере на «Эмирейтс» завершилась — 2:1. Об этом 27 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

У победителей отличились Рубен Диаш и Джон Стоунс. У гостей год забил Майкл Антонио.

Для команды Хосепа Гвардиолы это 14 подряд победа в АПЛ. Для тренера эта победа — 500 в его карьере.

Теперь «Манчестер Сити» (62 очков) возглавляет турнирную таблицу АПЛ. «Вест Хэм» (45 очков) — на IV месте.