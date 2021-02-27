Москва, , 16:37 — REGNUM Евгений Семененко одержал победу в короткой программе в Финале Кубка России по фигурному катанию в Москве. Он получил 94,95 балла. Об этом 27 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Семененко под песню Игоря Корнелюка из сериала «Бандитский Петербург» справился с технической частью на 100%, сделав каскад из четверного и тройного тулупов, четверной сальхов и тройной аксель.

II место занял Андрей Мозалёв (93,83), а III — Пётр Гуменник (88,09).

В Финале Кубка России в мужском одиночном катании идет борьба за вторую путевку на чемпионат мира (ЧМ). Первую взял Михаил Коляда, как чемпион страны нынешнего сезона.

Произвольную программу мужчины исполнят 28 февраля.