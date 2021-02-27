Салехард, , 14:52 — REGNUM На Ямале за сутки выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 15 случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 27 февраля региональный оперативный штаб.

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 38 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлен на 27 февраля 37 071 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 35 048 человек, 398 пациентов с COVID-19 скончались.