Токио, , 14:12 — REGNUM Автомобилестроительная корпорация Toyota Motor провела торжественную церемонию закладки фундамента прототипа футуристического города. Об этом сообщает портал Motor Authority.

Проект Toyota получил название Woven City («Сотканный город»), которое отсылает к истории становления компании — основатель Toyota Сакити Тоёда запустил производство автомобилей на деньги, полученные от продажи патента на автоматический ткацкий станок. Строительство этого города начато на территории ныне недействующего завода компании недалеко от горы Фудзи.

Woven City будет использоваться для тестирования новых технологий, включая беспилотные автомобили, умные дома и широкое использование возобновляемых источников энергии. Первыми жителями города станут несколько сотен сотрудников Toyota, пожилые люди и семьи с маленькими детьми. В Toyota рассчитывают, что позже в Woven City будет жить более двух тысяч человек. Планируемые сроки завершения строительства не раскрываются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года президент Toyota Motor Акио Тоёда анонсировал проект Woven City.

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