Токио, , 09:59 — REGNUM Состоялся анонс приключенческой ролевой игры Pokemon Legends Arceus. Дебютный трейлер проекта был опубликован 26 февраля на официальном YouTube-канале франшизы Pokemon.

В Legends Arceus геймерам предстоит исследовать регион Синно, расположенный в феодальной Японии, и изучать различных покемонов. Релиз проекта ожидается в 2022 году эксклюзивно на консоли Nintendo Switch.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Nintendo выпустит на Switch ремейки игр Pokemon Diamond и Pokemon Pearl. Их релиз ожидается в конце 2021 года.

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