Соединённые Штаты Америки, , 09:23 — REGNUM Президент США Джозеф Байден рекомендовал Исламской Республике Иран «быть осторожной» после того, как Соединенные Штаты нанесли авиаудары по проиранским формированиям в Сирии. По словам Байдена, нельзя действовать «безнаказанно».

Напомним, что 26 февраля стало известно, что США нанесли авиаудары по объектам на востоке Сирии. В Вашингтоне считают, что эти объекты принадлежат силам, которые поддерживает Иран. Байден лично отдал приказ о ненанесении ударов в ответ на последние атаки на американские объекты в Ираке.

«Вы не можете действовать безнаказанно. Будьте осторожны», — сказал Байден в адрес Ирана, общаясь с журналистами в Техасе.

Министерство иностранных дел России осудило удары США по территории Сирии и призвало уважать суверенитет и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва была предупреждена об авиаударах США всего за четыре или за пять минут до их нанесения. Но в Пентагоне утверждают, что Россия была уведомлена надлежащим образом.