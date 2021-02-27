Берлин, , 07:42 — REGNUM Строящийся газопровод «Северный поток — 2» является не только экономическим проектом — он имеет и геополитическую составляющую. Об этом 26 февраля заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью изданию Spiegel.

«На таком уровне исключительно экономических проектов нет, — сказал он. — У них всегда есть и геополитическое измерение, нравится это кому-то или нет».

Боррель отметил, что Еврокомиссия многократно давала понять, что «Северный поток — 2» не поможет диверсифицировать поставки газа в Евросоюз и не обеспечит энергонезависимость объединения. Однако этот европейский орган не может «запретить частным компаниям инвестировать в промышленные проекты».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Германии ищут пути, которые позволят «положить конец изнурительным спорам» по поводу газопровода «Северный поток — 2» и прийти к компромиссу в этом вопросе.

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