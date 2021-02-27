Москва, 27 февраля, 2021, 06:41 — ИА Регнум. Напрасной попыткой подвернуть сомнению принадлежность Крыма России является высказывание главы Белого дома Джо Байдена по поводу статуса полуострова. Об этом 26 февраля председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков написал в своем Telegram-канале.

ParisSeptembre2014 Алексей Пушков

По словам сенатора, воссоединение Крыма и РФ является историческим фактом, который известен всем.

«Байден считает, что «Крым — это Украина». При этом весь мир знает, что Крым — это Россия. И от мнения Байдена этот исторический факт не изменится», — отметил парламентарий.

Кроме того, Пушков подчеркнул, что судьбы жителей полуострова не должны зависеть от желаний американского президента, поскольку они уже определились и проголосовали за вхождение в состав России.

«И уж точно не Байдену решать за 2 миллиона крымчан, в какой стране им жить. Они свой выбор сделали», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джо Байден заявил, что США никогда не признают воссоединение Крыма с Россией и пригрозил предпринять «соответствующие действия, чтобы привлечь РФ к ответственности за агрессию на территории Украины».