Вашингтон, , 06:27 — REGNUM Легкий самолет упал в американском округе Холл в штате Джорджия, передает телеканал WSB.

Сообщается, что воздушное судно вылетело из города Гейнсвилл в направлении Дейтона-Бич. Однако во время полета самолет упал в овраг. В результате авиапроисшествия погибли три человека. Отмечается, что из-за утечки топлива пожарным пришлось эвакуировать жителей ближайшего дома. Других подробностей инцидента не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля военный самолет Lerjet ВВС Мексики разбился возле города Халапа. В результате крушения погибли семь человек. Причины аварии не назывались.