Москва, 27 февраля, 2021, 06:06 — ИА Регнум. Предупредительным сигналом для России и ряда других государств является авиаудар США по Сирии, раскрывающий суть внешнеполитического курса новой американской администрации. Об этом 26 февраля написал в своем Telegram-канале председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

При этом сенатор назвал этот шаг типичной практикой Вашингтона. Парламентарий также напомнил, что атака была осуществлена спустя чуть более одного месяца после инаугурации американского лидера Джо Байдена.

«Чисто формальное предупреждение. США в своем репертуаре. Сигнал Москве, Тегерану, Дамаску и Китаю, а также Тель-Авиву и Эр-Рияду. Объект удара несущественен: важен сам факт военного удара по целям в Сирии меньше чем через 40 дней после прихода демократов в Белый дом», — считает он.

Кроме того, Пушков полагает, что указанные действия американских властей говорят о планах Вашингтона путем силы навязать Ирану новые условия для возвращения в «ядерную сделку» и заставить Тегеран отказаться от разработок ракетного вооружения.

«Что касается Ирана: пока никакой «оливковой ветви» США Тегерану не протянули. Оливки плохо сочетаются с бомбами, особенно против близких к Ирану формирований на территории Сирии. Вероятнее то, что США хотят обусловить свое возвращение в «ядерную сделку» новыми условиями — прежде всего, изменениями в региональной политике Ирана, а также его отказом от ракетной программы», — добавил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля Джо Байден заявил, что авиаудар ВВС США по проиранским группировкам в Сирии призван показать властям Ирана неизбежность наказания за их действия.